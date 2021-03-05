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9:11   5 Марта 2021
Политика

Российский посол решительно ответил на выпады США по ситуации с правами человека

Российский посол решительно ответил на выпады США по ситуации с правами человека

Москва считает неприемлемыми выпады Соединенных Штатов по ситуации с правами человека в РФ. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам представителя РФ, западные страны устроили истерику из-за так называемого отравления блогера Алексея Навального. Иностранные игроки хотели безосновательно возложить ответственность на Россию. Они не желали слушать контраргументы Москвы и отказывались отвечать на запросы РФ.

"Ни у кого нет права учить нас, как жить", — добавил дипломат.

Анатолий Антонов подчеркнул, что российская сторона считает неприемлемыми выпады США по ситуации с правами человека.

Стоит отметить, что блогер Алексей Навальный множество раз нарушал правила условного срока.

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#сша #навальный #антонов

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