Москва считает неприемлемыми выпады Соединенных Штатов по ситуации с правами человека в РФ. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Москва считает неприемлемыми выпады Соединенных Штатов по ситуации с правами человека в РФ. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам представителя РФ, западные страны устроили истерику из-за так называемого отравления блогера Алексея Навального. Иностранные игроки хотели безосновательно возложить ответственность на Россию. Они не желали слушать контраргументы Москвы и отказывались отвечать на запросы РФ.

"Ни у кого нет права учить нас, как жить", — добавил дипломат.

Анатолий Антонов подчеркнул, что российская сторона считает неприемлемыми выпады США по ситуации с правами человека.

Стоит отметить, что блогер Алексей Навальный множество раз нарушал правила условного срока.