9:11 5 Марта 2021Политика
Российский посол решительно ответил на выпады США по ситуации с правами человека
Москва считает неприемлемыми выпады Соединенных Штатов по ситуации с правами человека в РФ. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
Москва считает неприемлемыми выпады Соединенных Штатов по ситуации с правами человека в РФ. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
По словам представителя РФ, западные страны устроили истерику из-за так называемого отравления блогера Алексея Навального. Иностранные игроки хотели безосновательно возложить ответственность на Россию. Они не желали слушать контраргументы Москвы и отказывались отвечать на запросы РФ.
"Ни у кого нет права учить нас, как жить", — добавил дипломат.
Анатолий Антонов подчеркнул, что российская сторона считает неприемлемыми выпады США по ситуации с правами человека.
Стоит отметить, что блогер Алексей Навальный множество раз нарушал правила условного срока.