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8:51   5 Марта 2021
Политика

Антонов призвал США прекратить грозиться санкциями

Антонов призвал США прекратить грозиться санкциями

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить грозиться санкциями в отношении Москвы.

Россия не закрывает глаза на накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях, заявил дипломат. По его мнению, американцам следует прекратить угрожать ограничительными мерами и восстановить деятельность генконсульств.

"Россия объявлена противником США. Для противодействия "российской угрозе" наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции", — приводит пресс-служба посольства РФ в США слова Антонова.

Дипломат добавил, что российская сторона обеспокоена отсутствием нормальной практики общения российских законодателей, а полезную роль может сыграть диалог, проведенный в неправительственных, деловых и академических организациях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала санкции Европейского союза против РФ ничтожными с правовой точки зрения.

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#россия #сша #антонов

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