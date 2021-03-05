Антонов обозначил приоритеты России в нормализации отношений с США

Вашингтон и Москва имеют целый ряд направлений, в которых необходимо объединить усилия, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ".

Вашингтон и Москва имеют целый ряд направлений, в которых необходимо объединить усилия, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ".

В первую очередь необходимо вместе противостоять пандемии коронавируса, терроризму, изменению климата, а также начать совместное освоение космоса и защитить экологию Арктики. Вместе с этим Москва заинтересована в диалоге по ситуации в Сирии, Иране, Африке и странах Ближнего Востока.

"Мы неоднократно передавали американской стороне перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений", – подчеркнул посол РФ.

Антонов заявил о необходимости письменного соглашения о неприкосновенности внутренней политики двух стран. Россия рассчитывает модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.