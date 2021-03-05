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8:11   5 Марта 2021
Общество

Синоптики предупредили москвичей о суровой погоде на 8 Марта

Синоптики предупредили москвичей о суровой погоде на 8 Марта

Погода на 8 Марта в столице ожидается "с мужским характером". Город накроет сильный снегопад с пронизывающим ветром, заявил сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец "Вечерней Москве".

Дневная температура 8 Марта ожидается в районе минус 5-10 градусов, а ночью будет 7-12 градусов мороза, заявил синоптик. Он отметил, что в таких погодных условиях солнечных лучей ждать не стоит, хотя какие-то проблески возможны.

"8 марта погода будет с мужским характером. Будут весьма интенсивно валить "заряды" снега. Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер скоростью 5–10, а в порывах — и до 15 метров в секунду", — предупредил москвичей Евгений Тишковец.

Также специалист заявил о надвигающихся сильных колебаниях атмосферного давления. Он сделал акцент на продолжении "барической пилы", поэтому метеозависимым людям стоит быть осторожнее.

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#погода #8 марта #евгений тишковец

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