Пациенты в США пожаловались на воспаления на коже после вакцинации Moderna

Вакцина Moderna может вызывать покраснения и высыпания на коже спустя десять дней после прививки, сообщил журнал New England Journal of Medicine.

Вакцина Moderna может вызывать покраснения и высыпания на коже спустя десять дней после прививки, сообщил журнал New England Journal of Medicine.

Американские медики показали результаты исследования состояния здоровья 12 пациентов, которые согласились на вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna, но вскоре пожаловались на покраснения и высыпания на руках. Как уточняется, реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней.

"Подобные реакции которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", – заверяют авторы.

Накануне сообщалось, что по данным сайта Worldometers, в США общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 29,526 тыс. жителей (+68,321). Число жертв преодолело отметку в 533,636 тыс. человек (+1,993).