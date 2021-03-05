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7:08   5 Марта 2021
Общество

Онищенко объяснил мутации коронавируса его консервативными свойствами

Онищенко объяснил мутации коронавируса его консервативными свойствами

Новый штамм коронавируса, о котором многие говорят, является "подтипом" инфекции, мутирующим и приобретающим новые свойства.

Новый штамм появится, когда в каком-то месте коронавирус перейдет с животных на человека. По его словам, сейчас распространяется все тот же COVID-19. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

Онищенко надеется, что российские вакцины с большей вероятностью будут эффективны против всех подтипов инфекции. Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил о выявлении итальянскими микробиологами на севере страны нигерийского штамма коронавируса.

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#онищенко #пандемия #коронавирус

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