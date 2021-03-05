Специалисты по этикету рассказали, как выбор букета зависит от возраста женщины

Специалисты по этикету рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе праздничного букета женщине.

Специалисты по этикету рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе праздничного букета женщине.

Эксперты советуют выбирать цветы в пастельных тонах для молодых девушек, в то время, как взрослым женщинам лучше выбирать яркие или темные насыщенные тона. Ни в коем случае нельзя дарить гвоздики пожилым женщинам, так как их носят на кладбище, митинги и демонстрации, рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова РИА Новости.

Выбор цветов должен производиться, исходя из возраста, традиций. Необходимо полнить базовые представления о том, что юным девушкам подходят светлые и нежные букеты, а женщина старше — сдержанные с насыщенной гаммой.

"Интересно, что в нашей культуре букет красных роз — это букет, который, скорее всего, о чем-то говорит. Вне зависимости от возраста женщины", — отметила Баранова.

С ней согласилась специалист по этикету, историк и писатель Элеонора Басманова. Пожилым женщинам лучше выбирать герберы или альстромерии, а молодым девушкам подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами.