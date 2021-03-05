Специалисты по этикету рассказали, как выбор букета зависит от возраста женщины
Специалисты по этикету рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе праздничного букета женщине.
Эксперты советуют выбирать цветы в пастельных тонах для молодых девушек, в то время, как взрослым женщинам лучше выбирать яркие или темные насыщенные тона. Ни в коем случае нельзя дарить гвоздики пожилым женщинам, так как их носят на кладбище, митинги и демонстрации, рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова РИА Новости.
Выбор цветов должен производиться, исходя из возраста, традиций. Необходимо полнить базовые представления о том, что юным девушкам подходят светлые и нежные букеты, а женщина старше — сдержанные с насыщенной гаммой.
"Интересно, что в нашей культуре букет красных роз — это букет, который, скорее всего, о чем-то говорит. Вне зависимости от возраста женщины", — отметила Баранова.
С ней согласилась специалист по этикету, историк и писатель Элеонора Басманова. Пожилым женщинам лучше выбирать герберы или альстромерии, а молодым девушкам подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами.