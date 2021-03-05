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6:19   5 Марта 2021
Политика

Власти ФРГ продлили действие всеобщего локдауна до 30 июня

Власти ФРГ продлили действие всеобщего локдауна до 30 июня

Немецкий парламент в четверг утвердил документ, в соответствии с которым в стране продолжает действовать режим "эпидемии национального масштаба" из-за коронавируса.

Большинство депутатов бундестага ФРГ на фоне серьезной угрозы здоровью населения на территории страны проголосовали за продление режима "эпидемии национального масштаба". Результаты голосования опубликовали на сайте парламента: за – 368, против – 293.

Напомним, в Германии действует повсеместный жесткий карантин. Закрыты все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Школьные уроки отменены, прекращена работа музеев и выставок. Нельзя собираться в группы больше пяти человек.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 4 марта общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 2,472 млн (+10,835 за последние сутки – рекорд с 5 февраля). Число жертв превысило 71 тыс. (+386), выздоровели 91,4 млн человек.

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#германия #пандемия #коронавирус

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