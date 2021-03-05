Исследование показало, какие "мужские" работы привлекают россиянок в 2021 году

Профессии строителей, машинистов и грузчиков все больше привлекают жительниц России. Об этом информирует сервис "VK Работа" после анализа отклика на вакансии перед 8 Марта.

Профессии строителей, машинистов и грузчиков все больше привлекают жительниц России. Об этом информирует сервис "VK Работа" после анализа отклика на вакансии перед 8 Марта.

Восемь процентов отзывов среди женщин приходится на вакансии грузчиков, водителей и заправщиков. Вырос спрос в сравнении с 2020 годом на профессии строителя, машиниста, монтажника, инженера и слесаря. Подобные вакансии привлекают девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Спрос на вакансии отделочников возрос вдвое. Также интерес россиянок вырос к работе маляром, плотником, штукатуром и проектировщиком, средняя зарплата которых варьируется от 40 до 80 тысяч рублей.