Украинский нардеп Кива заявил о скором голоде в стране

Провал с вакцинацией населения от коронавируса приведет к голоду из-за того, что малый и средний бизнес на Украине сильно пострадает.

Провал с вакцинацией населения от коронавируса приведет к голоду из-за того, что малый и средний бизнес на Украине сильно пострадает.

Такое заявление в своем Facebook сделал народный депутат фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Он отметил, что украинский президент провалил вакцинацию населения от коронавируса, что привело к третьей волне пандемии в стране. Также на Украине появятся новые запреты и локдаун. Такие ограничения, по словам политика, уже подготавливает правительство. По мнению Кивы, это "убьет" малый и средний бизнес.

"Готовимся к голоду!" — подытожил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны пандемии в стране. Он также не исключил, что вскоре будут возобновлены жесткие ограничения на фоне ее распространения.