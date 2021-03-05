США ввели санкции против лидеров военного переворота в Мьянме

Министерство торговли США в четверг объявило о введении ограничений в отношении Мьянмы на фоне беспорядков, вызванных военным переворотом в стране и задержанием политиков.

Министерство торговли США в четверг объявило о введении ограничений в отношении Мьянмы на фоне беспорядков, вызванных военным переворотом в стране и задержанием политиков.

Две крупнейших компании, контролируемые мьянманскими военными, Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited внесены в черный список американского минторга, говорится в опубликованном ведомством пресс-релизе. Здесь же упомянули об ужесточении экспортного контроля в отношении Мьянмы и замораживании американских активов, которые приносили бы выгоду правительству этой страны.

"США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных <...> в отношении мирных протестующих", — подчеркивается в сообщении.

В Мьянме 1 февраля вспыхнул военный переворот, госсоветника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников задержали. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.