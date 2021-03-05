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3:52   5 Марта 2021
Политика

YouTube назвал главное условие для разблокировки аккаунта Трампа

YouTube назвал главное условие для разблокировки аккаунта Трампа

Видеохостинг YouTube сможет разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа только после того, как снизится риск насилия, заявила исполнительный директор Сьюзан Войчики.

Пока трудно назвать определенные сроки, так как еще сохраняется повышенный риск насилия. Для возможности разблокировки нужно проанализировать такие факторы, как заявления и предупреждения властей, характер высказывания пользователей YouTube, присутствие полиции на улицах, пояснила Войчики.

Решение о блокировке аккаунта Трампа было принято после того, как его сторонники штурмовали здание Конгресса США 6 января. В результате погибли люди. Кроме YouTube, на блокировку аккаунтов республиканца пошли и другие соцсети.

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#дональд трамп #сша #youtube #блокировка

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