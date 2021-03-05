"Аэрофлот" не исключил введение платной регистрации на рейс

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин выдвинул предложение о возможности выбирать пассажиру самостоятельно — платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн.

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин выдвинул предложение о возможности выбирать пассажиру самостоятельно — платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн.

Инициативу не включать регистрацию в аэропорту в стоимость билета, выдвинул "Аэрофлот". В Минтрансе отметили, что данное положение может повлечь социально-негативные последствия, отметил собеседник "Известий".

Демин заявил, что большинство пассажиров пользуются онлайн-регистрацией, несмотря на то, что тариф включает регистрацию на стойке. В Росавиации никаких решений по данному вопросу не принималось.

Ранее стало известно, что количество запросов в интернете по перелетам в Грузию выросло в шесть раз, после того как государство разрешило въезд в страну. Однако стоимость авиабилетов заметно поднялась по сравнению с 2019 и 2020 годами.