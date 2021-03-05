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2:36   5 Марта 2021
Политика

Bloomberg сообщил о новых санкциях США и Британии против России

Bloomberg сообщил о новых санкциях США и Британии против России

США и Британия хотят ввести новые санкции против России якобы из-за использования химического оружия.

Великобритания и США рассматривают возможность введения ограничительных мер от направленных против российских бизнесменов до рестрикций, связанных с суверенным долгом страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Лондон хочет обратиться за помощью в Организацию по запрещению химического оружия и заставить оказать давление на Москву. Помимо этого, власти Британии планируют обсудить возможность введения санкций против России и ее европейских союзников, среди которых Франция и Германия. Если РФ не будет соглашаться на условия Соединенных Штатов, то американская сторона введет второй, более масштабный пакет рестрикций.

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#россия #великобритания #сша #санкции

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