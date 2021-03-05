Союз птицеводов заявил о скором падении цен на птицу и яйца в России

Стоимость мяса кур и яиц возможно упадет весной, отметил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Стоимость мяса кур и яиц возможно упадет весной, отметил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Вероятнее всего, цена на птицу снизится в период с апреля по май. Лахтюков отметил, что объемы производства стабилизируются, также заметна тенденция к росту. Опираясь на данные факторы, союз птицеводства надеется, что рынок начнет насыщаться и, как следствие, россияне заметят снижение цен. Стало известно, что Россия попала в список стран, в которых отмечен быстрый рост цен на продукты питания. Данные проанализировало американское издание Bloomberg, отметив, что в государстве за последние годы стоимость продовольствия достигла своего пика. В топ-5 стран вошли Индия, Бразилия, Турция и Нигерия.