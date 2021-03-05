Байдена обвинили в открытии границ для наркотрафика в США из Мексики

Граница США и Мексики стала менее безопасной и закрытой для наркоторговли после прихода Джозефа Байдена к власти. Об этом заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс.

Граница США и Мексики стала менее безопасной и закрытой для наркоторговли после прихода Джозефа Байдена к власти. Об этом заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс.

После прекращения строительства стены на границе США и Мексики штаб президента Байдена оставил без внимания уже построенные высокоскоростные дороги для пограничников. Наркоторговцы могут свободно использовать трассы из-за отсутствия стены на южной границе. Об этом информирует The Washington Times.

США буквально проложили путь для наркокартелей, отметил шериф. По его мнению, пограничники не могут в полной мере справляться с наплывом нелегальных мигрантов и контрабандистов, занимающихся перевозом людей и наркотиков.