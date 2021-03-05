Россия и Казахстан увеличат добычу нефти в апреле в рамках ОПЕК+

Россия в апреле увеличит добычу нефти на 130 тысяч баррелей в день, а Казахстан — на 20 тысяч, остальные участники ОПЕК продолжат добывать нефть в текущих объемах.

Россия в апреле увеличит добычу нефти на 130 тысяч баррелей в день, а Казахстан — на 20 тысяч, остальные участники ОПЕК продолжат добывать нефть в текущих объемах.

Страны ОПЕК+ сохранят уровень добычи нефти на март-апрель, для России и Казахстана были сделаны исключения. Это важно для Москвы, так сейчас проходит сезонный рост спроса на нефтепродукты. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

Нужно внимательно следить за ценообразованием на мировом рынке нефти. По словам Новака, глобальный нефтяной рынок постепенно восстанавливается, а стабилизация цен говорит об оптимистичных прогнозах в этой сфере.