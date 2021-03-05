Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:14   5 Марта 2021
Политика

Сторонника Порошенко выгнали из партии после выступления на русском языке

Сторонника Порошенко выгнали из партии после выступления на русском языке

Народного депутата Украины Александра Дорошенко исключили из партии экс-президента страны Петра Порошенко за выступление на русском языке.

Харьковское отделение партии "Европейская солидарность" на своей странице в Facebook сообщило, что нардеп Александр Дорошенко был исключен из политического объединения из-за нарушения внутренних правил фракции.

Причиной такого решения стал закон "о языке". В сообщении говорится, что действия народного избранника противоречили идеологическим принципам фракции из-за того, что Дорошенко провел одно из своих выступлений на русском языке.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#порошенко #партия #верховная рада #депутат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров