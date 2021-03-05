0:14 5 Марта 2021Политика
Сторонника Порошенко выгнали из партии после выступления на русском языке
Народного депутата Украины Александра Дорошенко исключили из партии экс-президента страны Петра Порошенко за выступление на русском языке.
Народного депутата Украины Александра Дорошенко исключили из партии экс-президента страны Петра Порошенко за выступление на русском языке.
Харьковское отделение партии "Европейская солидарность" на своей странице в Facebook сообщило, что нардеп Александр Дорошенко был исключен из политического объединения из-за нарушения внутренних правил фракции.
Причиной такого решения стал закон "о языке". В сообщении говорится, что действия народного избранника противоречили идеологическим принципам фракции из-за того, что Дорошенко провел одно из своих выступлений на русском языке.