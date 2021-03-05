Оказывается, для того, чтобы Украина наконец-то победила Россию ей нужно просто обзавестись сильным союзником. Об этом на днях заявил бывший глава украинского генштаба Виктор Муженко.

Оказывается, для того, чтобы Украина наконец-то победила Россию ей нужно просто обзавестись сильным союзником. Об этом на днях заявил бывший глава украинского генштаба Виктор Муженко, как будто все остальное для победы над Россией, кроме сильного союзника, у Украины уже есть.

Мнение Муженко в личном Telegram-канале прокомментировал известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Как только Украина обзаведется сильным союзником, считают в Киеве, она с легкостью восстановит свои границы, какими они были до 2014 года – с Крымом и Донбассом. При этом, отмечает Сатановский, Киев не собирается в соответствии с Минскими соглашениями нормализовывать отношения с Донбассом, он хочет взять Луганск и Донецк в ежовые рукавицы. Киев хотел бы это сделать уже давно, но без сильного союзника, никак не получается…

«Ну, что сказать? Били их, уродов, раз за разом, били, ничему не учатся, хоть тресни. И в Гражданскую били. И в Отечественную. И до того сто раз, со всеми мыслимыми и немыслимыми их союзниками. И сильными. И суперсильными. И такими, сильней которых на тот момент в мире не было, — напоминает политолог. — Ничем их не пронять, потомков и последователей Мазеп, Петлюр да Бандер».

Украинцы ходили на Москву и с поляками, и с турками, и с крымскими татарами, с которыми они то дрались, то братались. В ходе этих походов, происходили разные события, в том числе Москва горела, но в итоге половина европейской части российского юга – это бывшие турецкие земли, подчеркивает ученый.

Украинцы ходили на Москву и со шведами, и в итоге получили Полтавскую битву, которая известно, чем кончилась, продолжает вспоминать политолог.

Кто-то из украинцев прибился вместе с поляками к Великой армии Наполеона, с тем же печальным результатом. Возможно, кто-то из них пытался получить свое от России во время Крымской войны, которая, однако, не кончилась ничем выдающимся для антироссийского западного военного блока, напоминает эксперт.

«Как и Первая мировая, по результатам которой ни местные сепаратисты украинские, ни местные бандиты в итоге ни черта не получили. А Австро-Венгрия вообще распалась, так что Галиция со всеми ее националистическими закидонами и фанаберией, осталась, что называется, не пришей кобыле хвост, — пишет Сатановский. — И это, невзирая на Антанту, на кайзера, румын, поляков, белых… ».

А там уже пришло время Советского Союза, а потом и Гитлера, которому ненавидевшие Россию украинцы верно служили, попутно окончательно истребив у себя всех евреев и поляков. Однако, с тем же результатом.

Кого же теперь Муженко и Аваков выберут в союзники Украине, задается вопросом Сатановский — Польшу, Литву, Молдавию, Грузию, Британию или Соединенные Штаты? А может быть Турцию Эрдогана, Германию и Францию? А может сразу весь военный блок НАТО со входящими в него американцами, англичанами, канадцами и всеми остальными, «кого черт пошлет на Восточный фронт»?

«Что-то, пока не видно идиотов. Ну, может, сами с нами справятся…», — завершает свои рассуждения Сатановский.

Напомним, ранее, 5 марта, первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас делегацию Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу, пригрозил России некими «радикальными шагами», если та не признает себя одной из сторон конфликта.

России пора перестать оставаться наблюдателем, так как в этом случае ситуация с военным конфликтом в Донбассе не выйдет из тупика, заявил Кравчук, выступая в эфире телеканала «Украина 24».