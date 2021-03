"Американскiй номеръ" рассказал, как США не выполняют обещания

Telegram-канал "Американскiй номеръ" на фоне заявления госсекретаря Энтони Блинкена об отказе США продвигать демократию силой напомнил о других громких обещаниях Вашингтона.

Авторы публикации отмечают, что согласно официальному объявлению войны Конгрессом США, то число войн — ноль. Если же следовать иному подходу, США ведут только одну войну — она глобальная и против терроризма, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Вся планета стала для США полем боя благодаря принятому Конгрессом 14 сентября 2001 года "Разрешению на применение военной силы" (Authorization for Use of Military Force). Оно дает широкие полномочия в борьбе с терроризмом по всему миру.

Эксперты также приводят примечательную статистику. США со дня объявления независимости 4 июля 1776 года вели войны на протяжении 226 лет — то есть 93 процента своего существования.

Редакция канала отмечает, что экс-президент США Барак Обама за период нахождения у власти дал 526 различных обещаний. Он выполнил из них лишь 255 (47%), полностью нарушил — 125 (23%). В частности он не закрыл тюрьму Гуантанамо, не закончил войну в Афганистане и не прояснил правой статус сотрудников частных военных компаний.