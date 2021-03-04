Пластические хирурги рассказали, почему мужчины ложатся по нож

Мужчины меньше женщин обращаются к услугам пластического хирурга в большинстве случаев из-за здоровья, а не для решения эстетических задач.

Мужчины меньше женщин обращаются к услугам пластического хирурга в большинстве случаев из-за здоровья, а не для решения эстетических задач.

Мужчины обращаются к хирургу для избавления от лишней кожи вокруг глаз и исправления носовой перегородки, чтобы улучшить свое дыхание. Кожа вокруг глаз влияет на зрение, а свободное дыхание носом на насыщение организма кислородом. Об этом заявила пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова в эфире телеканала "Доктор".

Еще одной причиной обращения мужчин за пластической операцией стала гинекомастия, которая проявляется в виде увеличения мужских молочных желез. Обычно такое происходит у представителей мужского пола, которые занимаются спортом и принимали различные гормоны.

Пациенты также приходят с просьбой подкорректировать вид груди. Об этом рассказал заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук Олег Никитин.