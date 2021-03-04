Ирак зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса

Ирак стал 45-й страной, где зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся в ближайшее время.

Ирак стал 45-й страной, где зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся в ближайшее время.

Минздрав Ирака разрешил использование российской вакцины в стране, после чего министр здравоохранения Хасан ат-Тамими призвал заключить прямые контакты с поставщиками вакцины. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.

В РФПИ подтвердили, что власти Ирака зарегистрировали "Спутник V". Отмечается, что регистрация проходила в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в восьми странах, а спрос на препарат продолжает расти.