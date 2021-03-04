22:35 4 Марта 2021Общество
Ирак зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса
Ирак стал 45-й страной, где зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся в ближайшее время.
Ирак стал 45-й страной, где зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся в ближайшее время.
Минздрав Ирака разрешил использование российской вакцины в стране, после чего министр здравоохранения Хасан ат-Тамими призвал заключить прямые контакты с поставщиками вакцины. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.
В РФПИ подтвердили, что власти Ирака зарегистрировали "Спутник V". Отмечается, что регистрация проходила в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в восьми странах, а спрос на препарат продолжает расти.