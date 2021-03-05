Юсин: Россия проявила великодушие и простила Словакии отказ от своей вакцины

Драматическая история с поставкой в Словакию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» едва не привела к распаду правящей коалиции и отставке правительства.

Драматическая история с поставкой в Словакию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» едва не привела к распаду правящей коалиции и отставке правительства.

Об этом в личном Telegram-канале рассказывает обозреватель издания «Коммерсант» Максим Юсин, отмечая абсурдность происходящего.

По словам журналиста, премьер-министр Словакии Игор Матович своими действиями в разгар пандемии заслуживает скорее благодарность и от партнеров по коалиции, и от избирателей. Но вместо этого политик получил правительственный кризис и был вынужден оправдываться и извиняться.

«В критический момент, когда ситуация с пандемией в Словакии — одна из самых тревожных в Европе (более 100 смертей в день на 5 млн населения), а ЕС срывает собственные планы вакцинации населения, Матович экстренно договаривается с Москвой о поставках 2 млн доз вакцины. 200 тыс. из них уже прибыли в страну», — сообщает Юсин.

Но две входящих в правящую коалицию партии не оценили расторопности премьер-министра и подвергли его действия жесткой критике. Затем к этим двум партиям присоединилась президент страны Зузана Чапутова.

Матовича обвинили в том, что он поспешил подписать контракт с РФ на поставку «Спутника V», не дождавшись регистрации российской вакцины в Евросоюзе. При этом обвинителей не смутил тот факт, что намного раньше Словакии ее соседка по Евросоюзу – Венгрия – также приобрела российскую вакцину и уже месяц прививает ею свое население, не дожидаясь разрешения брюссельских бюрократов.

Венгерские политики поняли, что каждый день промедления с вакцинацией грозит потерей человеческих жизней, но для их словацких коллег жизни сограждан оказались не так важны, как возможность взбунтоваться против премьер-министра.

Как заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, «Спутник V» - это не просто вакцина, «это – оружие в гибридной войне», цитирует Максим Юсин. А закупка российского препарата, по словам главы словацкого МИД, ставит под сомнение международную позицию Словакии, являющейся членом ЕС и НАТО.

«В общем, на войне как на войне, даже если война гибридная. И даже если другие члены ЕС и НАТО (Венгрия, Хорватия, Чехия) ведут переговоры о поставках российской вакцины или уже начали ее применять. Словацкие политики хотят быть самыми принципиальными — пусть даже платить за эту псевдопринципиальность придется жизнями сограждан», — рассуждает журналист.

В результате Игору Матовичу пришлось пойти на попятную и он сообщил, что российская сторона согласна отменить контракт на поставку Словакии «Спутника V», и даже не применит никаких штрафных санкций.

При этом глава правительства Словакии с горечью отметил, что понимает позицию российских производителей вакцины, котором, возможно, было неприятно столкнуться с тем, что кто-то злоупотребляет спасающим жизни препаратом в политических интригах. Тем более, когда кто-то делает это. Когда более 40 других стран мира просят Россию поскорее прислать им свою эффективную и безопасную вакцину.

«Лучше не скажешь. Россия найдет, кому продать свою вакцину. А глава МИД Словакии пусть продолжает вести свою гибридную войну. В которой, кстати, именно он и проиграл», — подчеркивает Максим Юсин.

А Россия, по словам журналиста, выиграла даже в этой ситуации. Она не стала мелочиться, вставать в позу и требовать от Словакии компенсации за разрыв контракта. Москва проявила не просто великодушие, но и снисходительность к словацким политикам, которые в самый неподходящий момент затеяли свою циничную и некрасивую игру, заключает Юсин.