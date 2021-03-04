21:52 4 Марта 2021Политика
Глава Минобороны Белоруссии прибыл в РФ с рабочим визитом
Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом.
Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом.
Пресс-служба белорусского оборонного ведомства информирует, что в рамках визита в Минобороны РФ пройдут переговоры глав ведомств. Коллеги планируют обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества Белоруссии и России. Согласно информации пресс-службы Минобороны Белоруссии, визит Хренина в Россию завершится в пятницу.
Накануне сообщалось, что 22 февраля в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили множество вопросов взаимодействия и сотрудничества двух стран.