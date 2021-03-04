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21:52   4 Марта 2021
Политика

Глава Минобороны Белоруссии прибыл в РФ с рабочим визитом

Глава Минобороны Белоруссии прибыл в РФ с рабочим визитом

Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом.

Пресс-служба белорусского оборонного ведомства информирует, что в рамках визита в Минобороны РФ пройдут переговоры глав ведомств. Коллеги планируют обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества Белоруссии и России. Согласно информации пресс-службы Минобороны Белоруссии, визит Хренина в Россию завершится в пятницу.

Накануне сообщалось, что 22 февраля в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили множество вопросов взаимодействия и сотрудничества двух стран.

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