Глава Минобороны Белоруссии прибыл в РФ с рабочим визитом

Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом.

Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом.

Пресс-служба белорусского оборонного ведомства информирует, что в рамках визита в Минобороны РФ пройдут переговоры глав ведомств. Коллеги планируют обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества Белоруссии и России. Согласно информации пресс-службы Минобороны Белоруссии, визит Хренина в Россию завершится в пятницу.

Накануне сообщалось, что 22 февраля в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили множество вопросов взаимодействия и сотрудничества двух стран.