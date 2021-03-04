Кедми посмеялся над прогнозом Stratfor о распаде России

Прогноз американцев эксперт посоветовал использовать по прямому назначению.

Россию к 2025 году ждет распад, сообщила американская аналитическая компания Stratfor, что специализируется на прогнозах. Главной причиной тому станут многочисленные «территориальные претензии», которые имеют к РФ Румыния, Польша, Япония и Венгрия. По мнению специалистов из Stratfor, страна также потеряет свое влияние в Средней Азии и на Северном Кавказе.

В эфире Радио «Комсомольская правда» дипломат и политолог Яков Кедми заявил, что такой прогноз необходимо использовать далеко не для укрепления геополитической стабильности России.

«Если бы это было в старое время, в сороковые-пятидесятые годы, то я бы использовал этот прогноз до появления туалетной бумаги вместо туалетной бумаги. Сегодня уже 2021 год. Для исполнения этой галиматьи, трудно назвать это прогнозом, осталось четыре года», — отметил эксперт.

Большая часть таких «территориальных претензий» просто не имеют под собой оснований, добавил Кедми. Особенно со стороны Японии, которая до сих продолжает говорить о четырех южных Курильских островах. Доказательств тому, что РФ якобы слабеет и не может держать под контролем свои территории, попросту нет.

«Там объяснения, доказательства — за счет чего Россия слабеет? То, что поляки хотят, это всегда было, но какие-то там были доказательства? Что приведет Россию к такому ослаблению, что произойдет?», — подытожил политолог.

Ранее Яков Кедми объяснял, как именно Россия отвечает на территориальные претензии Японии.