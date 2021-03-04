Рар о ситуации вокруг «СП-2»: все играют на время и ждут

Политолог отметил, что США и Берлин не могут найти общий язык в части российского проекта.

Немецкий политолог Александр Рар в программе «60 минут» заявил, что Вашингтон и Берлин пока не могут найти единую позицию по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Пока между странами царят разногласия, «Газпром» спокойно достраивает проект, сообщает информационное издание «Экономика Сегодня».

Администрация президента США Джозефа Байдена не торопится бороться с «СП-2», следуя принципу «не будем забегать вперед», объяснил эксперт. Если глава Белого дома поставит на первое место интересы американских конгрессменов, то отношения с главным союзником по НАТО будут нарушены.

Германия же не хочет допускать вмешательства внешних сил в собственную энергетическую политику. В результате подобных разногласий «Северный поток — 2» стал своеобразным полем геополитической борьбы, на котором США и ФРГ пытаются давить друг на друга. Российский «Газпром» в это время пользуется нерешительностью американского лидера.

«На Байдена оказывается жуткое давление со стороны представителей обеих партий Конгресса США, которые требуют от него закрыть "СП-2". Но есть второй фронт – Германия и Европа. Байден не будет начинать диалог с войны. Поэтому он сделает так, как пишут немецкие газеты. Переговоров нет. Все играют на время и ждут, что произойдет. Никто не хочет делать первый шаг, потому что он может стать пагубным. В это же самое время "Северный поток — 2" достраивается», — сообщил Рар.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.