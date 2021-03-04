Сотрудников комиссариатов в РФ обязали пройти вакцинацию для работы с призывниками

Работать с российскими призывниками будут только те сотрудники военных комиссариатов, которые имеют прививки от коронавируса и антитела, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Работать с российскими призывниками будут только те сотрудники военных комиссариатов, которые имеют прививки от коронавируса и антитела, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Соответствующее распоряжение глава оборонного ведомства России отдал в контексте стартующего в стране с 1 апреля весеннего призыва. Планируется, что в ходе призывной кампании в российские войска наберут 122 тысячи молодых людей.

"Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва", — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что допускать к работе с призывниками будут только тех сотрудников, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ранее Шойгу также заявлял, что ситуацию с COVID-19 в российской армии удалось стабилизировать благодаря своевременно принятым мерам.