МИД России подтвердил начало поставок вакцины "Спутник V" в Словакию

Поставки российской вакцины "Спутник V" в Словакию начались на основании правительственной заявки от Братиславы, заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Поставки российской вакцины "Спутник V" в Словакию начались на основании правительственной заявки от Братиславы, заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, в связи с началом поставок препарата была зафиксирована бурная реакция среди словацких граждан. Появляются и такие заявления, которые вызывают недоумение, и слова благодарности от населения страны, сказала Захарова.

"Это не контрабанда, не контрафакт, не нарушение каких-то норм – это правительственная заявка", — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Поставки "Спутника V" в Словакию вызвали внутриполитические разногласия в оценке РФ, но каким образом это связано с вакциной, остается большим вопросом, заключила Захарова.