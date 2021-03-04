Полиция задержала рабовладельца в Харьковской области

Правоохранители задержали жителя Харьковской области, удерживавшего в трудовом рабстве семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители задержали жителя Харьковской области, удерживавшего в трудовом рабстве семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, 62-летний мужчина арендовал дом в селе Чернетчина, где поселил представителей незащищенных слоев населения — детей из неблагополучных семей, бездомных и людей, страдающих от различных зависимостей.

Жильцы принуждались к тяжелому труду и не получали никакой заработной платы. В доме царила антисанитария, а подозреваемый постоянно придумывал для них новые задания. Пострадавших освободили и доставили в реабилитационный центр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.