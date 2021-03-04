Сатановский изумился наглости и апломбу Госдепартамента США

Госдепартамент США продолжает веселить народ, на этот раз сделанным России предложением избежать новых санкций из-за ситуации с Навальным при условии выполнения ряда условий.

Госдепартамент США продолжает веселить народ, на этот раз сделанным России предложением избежать новых санкций из-за ситуации с Навальным при условии выполнения ряда условий.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

«Идея о том, что Россия может "избежать новых санкций из-за ситуации с Навальным" если задекларирует свое химическое оружие, признается во всем, что делала и что не делала, искренне покается и уничтожит это самое оружие под контролем международных наблюдателей, богата нюансами до крайности», — с иронией комментирует эксперт заявление Госдепа.

Госдепартаменту осталось только предложить России «сделать три шага вперед по красной дорожке, присесть в реверансе, посыпать голову пеплом и на коленях ползти в Каноссу», пишет Сатановский.

По его словам, российский МИД и Администрация Президента РФ, в нарушение всех стереотипов и анекдотов, в общении с западным партнерами не используют нецензурную лексику. Но тем не менее, очень хочется этих «партнеров» послать в самой грубой форме.

Вместо этого российская сторона вежливо напомнила американцам, что она давно свое химоружие уничтожила и это уже сто раз проверили и подтвердили все, кто только может. При этом в России не забыли поинтересоваться – не хочет ли и Америка уничтожить свое химоружие в соответствии со взятыми на себя обязательствами?

«Интересно, где всех этих шустрых, наглых и нахрапистых придурков, которые по нынешней печальной поре составляют цвет американской дипломатии, обучают? Спецкурс у них, что ли, такой есть: "Дешевый блеф и провокация, как основа международной политики Соединенных Штатов?"», — интересуется политолог.

Далее Сатановский предполагает, что, возможно, американцы научились плохому на Украине, судьбой которой они в последние годы так сильно озабочены. Хотя они и при Обаме были ушибленные на всю голову, и при Трампе не стали лучше... А уж при нынешней администрации и говорить не о чем.

Но все же, отмечает эксперт, можно отдать должное тому апломбу, с которым американцы выступают.

«Как строится интрига! Как партию ведут! Что значит, когда давно никто по морде не давал! Страна непуганых идиотов. Похоже, самое время пугнуть…», — заключает политолог.

Напомним, ранее 4 марта представитель Госдепартамента США заявил, что в соответствии с американским законом «О контроле за химическим и биологическим оружием», принятым в 1991 году, в отношении России может быть введен второй пакет санкций.

Но Россия может избежать дополнительных ограничительных мер в свой адрес, если она примет на себя обязательства «не применять больше» химоружие, а также задекларирует и уничтожит всю свою программу химического оружия, сделав это под международным контролем, говорится в заявлении Госдепартамента США.

В ответ на это заявление, официальный представитель президента России Дмитрий Песков напомнил, что Российская Федерация полностью выполнила все положения Конвенции о запрете химического оружия, в отличие от самих США, которые свое химическое оружие не уничтожили.

По словам Пескова, Вашингтон подобными необоснованными нареканиями в адрес РФ пытается «милитаризировать свою политику», направленную на сдерживание России в будущем.