"Измышления и прямая клевета": "Конкорд" отреагировал на вбросы Грозева о Пригожине

Материал журналиста Христо Грозева о якобы причастности бизнесмена Евгения Пригожина к референдуму по отделению Каталонии является клеветой, заявила пресс-служба "Конкорда".

Материал журналиста Христо Грозева о якобы причастности бизнесмена Евгения Пригожина к референдуму по отделению Каталонии является клеветой, заявила пресс-служба "Конкорда".

Публикацию авторства журналиста разместили порталы Swissinfo и EFE. Заявление по этому поводу появилось в официальной группе пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с появлением в Сети заявления британского журналиста Христо Грозева о якобы причастности Евгения Викторовича Пригожина к референдуму по отделению Каталонии (2017 год) пресс-служба компании "Конкорд" информирует, что данный материал, опубликованный на порталах Swissinfo и EFE, не имеет ничего общего с реальностью и является клеветой", — сказано в сообщении.

В пресс-службе "Конкорда" напомнили, что Грозев является сотрудником интернет-издания Bellingcat, имеющего сомнительную репутацию. Разведслужбы часто используют такие СМИ, чтобы "слить" сфабрикованные данные, организовать информационный вброс или опубликовать псевдокомпромат.

"Обращаем внимание на цитату Грозева: "У нас есть доказательства того, что в вопросе Каталонии было вмешательство со стороны Евгения Пригожина… Мы знаем, что представители Пригожина выезжали в Каталонию перед референдумом. Что они там делали, мы не знаем. Но по статистическим и другим данным мы можем сделать вывод, что это было причиной". Мало того, что данные высказывания являются бездоказательными, не подкреплены никакими фактами со стороны так называемого "расследователя", они являются прямой клеветой и измышлениями, основанными исключительно на догадках и умозаключениях Христо Грозева", — указали в пресс-службе "Конкорда".

Пресс-служба потребовала удалить публикации Swissinfo и EFE, поскольку содержащиеся в этих материалах сведения вводят читателей в заблуждение.

"Юридическая служба компании "Конкорд" уже готовит соответствующий иск в суд на журналиста Христо Грозева, озвучившего недостоверные факты", — отмечается в сообщении.

Иск также ждет издания, которые процитировали слова журналиста, содержащие недостоверную информацию. Подводя итог, пресс-служба попросила СМИ при подготовке материалов проверять правдивость всех данных.