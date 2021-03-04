Депутат Шерин: обвинения в домогательствах в США стали трендом

Участники программы "Время покажет" обсудили скандал, в центре которого оказался бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, обвиненный в домогательствах.

Участники программы "Время покажет" обсудили скандал, в центре которого оказался бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, обвиненный в домогательствах.

Доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Сагомонян отметил, что история с домогательствами является пиар-акцией женщин, которые обвинили губернатора Эндрю Куомо в непристойном поведении. Подобные провокации в США сейчас "в моде".

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин согласился с мнением Сагомоняна в том, что подобный тренд весьма удобен для "выпиливания" из политики. Тех, кто делает подобные ложные обвинения, необходимо привлекать к ответственности и давать им те же сроки, которые могли бы грозить обвиняемому.

По словам правозащитника Михаила Конева, подобные ложные обвинения могут серьезно испортить жизнь человека. Оказавшись в центре скандала, он может лишиться работы, разбираться никто не станет. Однако в подобных ситуациях следует учитывать факты, а не домыслы и голословные утверждения клеветников.

В ответ Александр Сагомонян рассказал, как во время работы в США ему пришлось прослушать инструктаж, в котором упоминалась недопустимость общения со студентками при закрытых дверях.

Как сообщалось ранее, экс-сотрудница департамента экономического развития администрации штата Нью-Йорк Линдси Бойлан 24 февраля на своей странице в социальной сети обвинила губернатора Эндрю Куомо в регулярных домогательствах.