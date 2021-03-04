19:47 4 Марта 2021Происшествия
Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области заключен под стражу
Суд вынес решение об аресте в отношении подозреваемого в подготовке террористического акта на энергетическом объекте в Калининградской области.
Суд вынес решение об аресте в отношении подозреваемого в подготовке террористического акта на энергетическом объекте в Калининградской области.
Уточняется, что предполагаемый злоумышленник будет содержаться под стражей до 3 мая.
По информации правоохранительных органов, мотивом для совершения противоправного деяния служила "ненависть к действующей власти". Полицейские обнаружили у мужчины самодельное взрывное устройство.