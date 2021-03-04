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19:47   4 Марта 2021
Происшествия

Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области заключен под стражу

Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области заключен под стражу

Суд вынес решение об аресте в отношении подозреваемого в подготовке террористического акта на энергетическом объекте в Калининградской области.

Уточняется, что предполагаемый злоумышленник будет содержаться под стражей до 3 мая.

По информации правоохранительных органов, мотивом для совершения противоправного деяния служила "ненависть к действующей власти". Полицейские обнаружили у мужчины самодельное взрывное устройство.

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