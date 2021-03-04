Эксперт считает, что Украина находится в состоянии дефолта с 2015 года

Экономика Украины растет очень медленно и при этом страна берет деньги в долг под высокие проценты, подобная политика становится одной из причин инфляции.

Экономика Украины растет очень медленно и при этом страна берет деньги в долг под высокие проценты, подобная политика становится одной из причин инфляции.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Апостроф» высказал эксперт-экономист Юрий Гаврилечко.

«В этом году Украина должна потратить на погашение и обслуживание долговых обязательство примерно 600 миллиардов гривен. Это 60 процентов доходной части бюджета. Лучшие прогнозы роста экономики – около 4%. Если мы на внутреннем рынке занимаем под 8,5%, то как их можно отдавать без инфляции? Нельзя зарабатывать 104 гривны, а отдать 108, — объяснил эксперт. — Это – одни из механизмов увеличения объема денег и уровня инфляции».

По словам Гаврилечко, в состояние дефолта Украина вошла еще в 2015 году, когда согласилась на реструктуризацию долга на крайне невыгодных для себя условиях.

С тех пор, уже шесть лет украинцы живут в состоянии дефолта, то есть в состоянии технического банкротства.

«В 2015 году тогдашний министр финансов (Наталья) Яресько так договорилась с кредиторами, что за временную отсрочку оплаты основной части долга мы должны с 2021 года оплачивать бонусную премию с каждого процента роста экономики и 40% в пользу кредиторов», — напомнил экономист.

При этом он подчеркнул, что в тот момент, когда Яресько ставила свою подпись под этими не выгодными для Украины финансовыми обязательствами, она нарушала украинские законы, запрещающие чиновникам иметь двойное гражданство. Но Наталья Яресько на тот момент была гражданкой Украины и гражданкой США, а значит, что ее подпись под договорами следовало бы считать никчемной, так же, как и сами эти договора.

«Мы можем это сделать и нам за это ничего не будет», — добавил Гаврилечко в заключение.

Напомним, Наталья Яресько занимала должность министра финансов Украины с 2014 по 2016 год. При этом украинское гражданство она получила от президента Украины Петра Порошенко непосредственно перед тем, как занять место в постмайданном правительстве.