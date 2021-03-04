Политолог Михеев разглядел признаки тоталитарной секты в окружении Навального

Действия блогера Алексея Навального и его сторонников напоминают радикальную тоталитарную секту, считает политолог Сергей Михеев.

Действия блогера Алексея Навального и его сторонников напоминают радикальную тоталитарную секту, считает политолог Сергей Михеев.

Слоган "Навальный — это любовь", начал появляться на просторах социальных сетей, который удивил пользователей интернета. Этот тезис в Сеть вбросил соратник Навального Леонид Волков, а само предложение отсылает к фразе "Бог — это любовь".

Признаки того, что основатель признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексей Навальный и его сторонники — сектанты, назвал российский политолог Сергей Михеев. По его словам, блогера считают лидером, критика в адрес которого среди либеральной общественности даже не допускается. Также он отметил жестокость сторонников Навального, которую они вымещают на его врагах.

"Ты должен быть готов поступать с ними максимально жестко, они, в общем-то, "не люди" в определенной степени", — рассказал политолог в беседе с корреспондентом Nation News.

Вдобавок к этому, люди, которые следуют за Навальным, готовы осуществлять противоправные действия, не думая о каких-либо последствиях, заявил Михеев. По его мнению, в этот момент сторонники блогера, говорящие о свободе, становятся несвободны, что тоже относится к признакам тоталитарной секты. Как уточнил эксперт, переход на околорелигиозные тезисы напрямую связан с ослаблением структур Навального.