Женщины не оценили идею ввести 13-ю зарплату на 8 Марта

Коммунисты предложили выдавать женщинам 13-ю зарплату в честь 8 Марта. Однако ни экономисты, ни борцы за права женщин не оценили идею.

Коммунисты предложили выдавать женщинам 13-ю зарплату в честь 8 Марта. Однако ни экономисты, ни борцы за права женщин не оценили идею.

Экономист Максим Чирков считает, что с финансовой стороны это "гиблое дело" и что люди все равны. Он считает, что некорректно ставить одних работников в более привилегированное положение. К тому же это дополнительная нагрузка на бюджет компании, передает телеканал "360".

Гендерный исследователь Ирина Изотова рассказала, что достаток должен быть соразмерен вкладу. Поэтому проблему маленьких зарплат женщин надо решать не выплатами, а профессионализмом. Она не поддерживает предложение российских коммунистов, так как в него нужно внести много критериев. Нельзя просто взять и выдать премии, уточнила она.

Изотова опасается, что возможно возмущение мужчин, которые также работают, после чего разовьется конфликт. Она сочла инициативу популистской: это выглядит как сексизм по отношению к мужчинам.