«Они не ценят жизни черных!»: BLM объявила бойкот Королевской семье

Причиной стало заявление Меган Маркл, супруги принца Гарри, о дискриминации их сына Арчи со стороны членов королевской семьи Великобритании.

Одна из основоположниц движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Опал Томети сообщила американскому изданию TMZ, что для британской королевской семьи жизни темнокожи х «не имеют значения». Такой вывод активистка сделала после ознакомления с нашумевшим двухчасовым интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри.

Опал заявила, что признание супругов о том, что один из членов королевской семьи дискриминирует их сына Арчи из-за цвета его кожи говорит «о многом». Она призвала общественность к бойкоту королевы Великобритании Елизаветы II и ее приближенных. По мнению Томети, теперь массы обязаны отвернуться от монархов — точно так же, как один из них отвернулся от младенца.

В интервью Меган Маркл заявляла, что притеснения становились настолько невыносимыми, что она стала подумывать о самоубийстве и обратилась за профессиональной помощью, но ей в этом отказали. Опал считает, что опыт супруги принца Гарри — это то, с чем постоянно сталкиваются темнокожие: они пытаются получить помощь от общественных институтов для решения своих проблем, но потом оказывается, что проблема в самих общественных институтах.

Устранить расизм в королевской семье с помощью бойкота будет не так просто, считает активистка. По ее мнению, люди должны хотя бы начать верить темнокожим женщинам, когда они говорят о расизме по отношению к ним, так как Меган Маркл, безусловно, далеко не единственная, кто борется с подобными проявлениями дискриминации.

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