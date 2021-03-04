Историк Тепикин назвал никчемными угрозы украинских политиков "вернуть" Крым

Российский историк Виталий Тепикин объяснил, чего добиваются украинские политики, постоянно угрожая "вернуть" Крым.

Российский историк Виталий Тепикин объяснил, чего добиваются украинские политики, постоянно угрожая "вернуть" Крым.

Такое поведение украинских политиков историк считает никчемным. Он назвал угрозы в адрес России "политической импотенцией" представителей власти.

"Выступление украинского политика Татьяны Черновол — открытый призыв к военной операции, к подготовке к ней. Мнение и тем паче судьба крымчан украинской стороне в принципе безразличны, а Черновол, к сожалению, не оригинальна. Официальный Киев ведь уже обещал сделать тему полуострова "адской" для России, политолог-русофоб Зиновий Свереда толкал идею "устроить российскому флоту Перл-Харбор", — приводит слова эксперта Nation News.

Тепикин считает, что Украине приходится прибегать к таким нападкам из-за отсутствия веских аргументов и "политического бессилия". Власти уже "строят воздушные замки" и видят страну в составе НАТО, до конца не понимая, почему их не пускают в состав атлантического блока.

"Ладно бы еще армия у них была крепкая — ее боеспособность для меня, честно говоря, сомнительна! Ни дисциплины с выучкой, ни технологичного вооружения, ни численности... А значит мы имеем дело с пустым сотрясанием воздуха и усиливающейся информационной антироссийской пропагандой", — отметил публицист.

Ранее бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала украинскую армию готовиться к военному захвату Крыма, передает телеканал "360".