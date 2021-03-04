Сатановский объяснил, почему США передумали «распространять демократию»

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что государство не будет насаждать демократию за рубежом силой.

Политолог Евгений Сатановский усомнился в том, что новая администрация США во главе с Джо Байденом перестанет силой насаждать демократию за рубежом путем военных интервенций и смены авторитарных режимов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе выступления он также наметил основные «стратегические приоритеты» во внешней политике нынешнего правительства.

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями она ни сопровождалась, это не сработало. Это принесло дурную славу продвижению демократии и привело к потере доверия американского народа. Мы будем поступать иначе», — заверил Блинкен.

По его словам, поддерживать демократию США будут на собственном примере.

В свою очередь, Сатановский напомнил, что американские власти в 1990-е годы многое пообещали первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. В частности, говорили о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Таким же образом США по разным вопросам поступали с другими российскими правителями — Борисом Ельциным или Дмитрием Медведевым.

«Обещание Госдепартамента Соединенных Штатов не устанавливать больше в мире демократию силовым путем стоит ровно столько, сколько и все прочие обещания американцев — ноль. А может быть и меньше. В конце концов, мало ли кому и что они за свою долгую историю обещали», — написал Сатановский.

По словам политолога, американцы не перестанут гнуть свою «демократическую» линию, однако будут это делать другими методами — не такими дорогостоящими.

«Сил на них у Соединенных Штатов все меньше. Экономика трещит, коронавирус, внутренняя нестабильность. Опять же, не слишком доверяют демократы своей армии. Для них та по-любому слишком правая. Им опираться на нее опасно», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Сатановский расценил заявление Блинкена как признание США военной мощи России и Китая. По его словам, американцы наконец-то стали с ней считаться, оценив все риски.

«Для России и Китая заявление главы Госдепа США означает то, что российская и китайская армии достигли того уровня, при котором американцы уже не способны их разгромить, ничем особо не рискуя. Американцы это поняли? Ну, молодцы. А для чего, спрашивается, Россия и Китай оборонку раскручивали и армии переоснащали? Теперь главная задача состоит в том, что США отстали от России в принципе», — заключил Сатановский.

Ранее слова Энтони Блинкена прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала Вашингтон не только на словах, но и на деле не вмешиваться в дела других стран.

«Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, обозначенные «благие цели» останутся только лишь декларацией, если не учитывать и не уважать интересы партнеров.