Пресс-служба "Конкорда" назвала неуместным вопрос о передвижении Пригожина

Пресс-служба компании "Конкорд" ответила на вопрос журналиста It's My City о передвижениях бизнесмена Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании "Конкорд" ответила на вопрос журналиста It's My City о передвижениях бизнесмена Евгения Пригожина. Корреспондент в своем вопросе указал на отчет департамента госбезопасности Литвы, согласно которому в прошлом году страну дважды посещал человек с именем, фамилией и датой рождения, идентичными данным Пригожина.

В пресс-службе компании "Конкорд" не стали раскрывать информацию о поездках российского предпринимателя, так как сочли этот запрос некорректным из-за разглашения личных данных.

"Что касается версий литовских спецслужб, то они нам кажутся вовсе неуместными, так как Евгений Викторович имеет право посещать любые страны при наличии соответствующих документов. И продолжая прибалтийскую тему, относительно ситуации уже в Латвии, хотим пожелать председателю комиссии Сейма господину Колсу, который сегодня попытался оправдаться за участие в конференции, набраться мужества и не сворачивать с пути укрепления отношений России и Прибалтики", — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе компании "Конкорд" указали на существенные ошибки при внесении имени российского предпринимателя в санкционный список Евросоюза.