Предполагаемого поджигателя дома главы Волгоградской области депортировали из США

Спецслужбы США депортировали в РФ Станислава Лисицкого, объявленного в розыск по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году, передает ТАСС.

Спецслужбы США депортировали в РФ Станислава Лисицкого, объявленного в розыск по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году, передает ТАСС.

По версии следствия, Лисицкий может быть одним из поджигателей дома волгоградского губернатора. Он скрывался и был заочно арестован в Волгограде, после чего объявлен в международный розыск. Сотрудники иммиграционной службы США передали его российским правоохранителям.

В 2019 году Станислав Лисицкий стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в США. Суд приговорил его к 1,5 года тюрьмы. Из-за отсутствия договора о выдаче между США и РФ единственным способом передачи объявленных в розыск граждан может быть депортация.