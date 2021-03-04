Ищенко рассказал о самом страшном дне для сепаратистов западной Украины

Самое страшное, с чем могут столкнуться западноукраинские сепаратисты, это, если Киев откажется выполнять их прихоти и согласится с их выходом из состава страны.

Самое страшное, с чем могут столкнуться западноукраинские сепаратисты, это, если Киев откажется выполнять их прихоти и согласится с их выходом из состава страны.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя очередной ультиматум депутатов Львовского областного совета.

Ранее народные избранники Львовской области пригрозили, что остановят транзит российского газа в Европу, если не будет отменено решение Одесского суда в отношении неонациста Сергея Стерненко, осужденного ранее за похищение и пытки депутата райсовета, но еще не осужденного по делу об убийстве.

Комментируя ситуацию, Ростислав Ищенко напомнил, что западные регионы Украины являются убыточными и находятся на содержании у восточной и центральной частей страны. При этом галичане, подчеркнул политолог, не дали Украине ничего, кроме агрессивно насаждаемой ими идеологии пещерного национализма.

А Закарпатье, добавил Ищенко, является для страны совершенно особенным регионом, который политически никогда не являлся частью Западной Украины, так как всегда голосовал также, как центральные регионы. К тому же Закарпатье не так благоприятно для националистов, как та же Галиция.

Закарпатье, напомнил эксперт, живет в основном за счет контрабанды и поэтому также заинтересовано в том, чтобы оставаться частью Украины. А в случае выхода этого региона из состава страны, он больше не сможет пользоваться преимуществами приграничного региона, заключил Ростислав Ищенко.

Напомним ранее Евросоюз обратился к властям Украины с призывом обеспечить «надлежащий процесс» и справедливое рассмотрение дела Сергея Стерненко в последующих судебных инстанциях. Также в ЕС отметили, что на Украине необходимо реформировать судебную систему и обеспечить независимость и объективность судов. Эта мера, по мнению чиновников ЕС, приведет к повышению доверия украинских граждан к решениям судов.