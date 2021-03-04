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17:50   4 Марта 2021
Общество

Путин сравнил с "дворцом" досуговый центр в Ленобласти и пошутил о нем

Путин сравнил с "дворцом" досуговый центр в Ленобласти и пошутил о нем

Участники общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" показали Путину фотографию реабилитационно-досуговый центр под Стрельной, вызвав шутливое замечание.

Реабилитационно-досуговый центр, построенный в поселке Новополье, что в двух километрах от Стрельны, показался президенту РФ Владимиру Путину похожим на дворец. Он пообещал волонтерам посетить центр, но попросил не приписывать ему это здание.

Два дня назад Путин, говоря о своем намерении посетить педагогический форум в Гатчине, как сообщило Федеральное агентство новостей, упомянул роскошный дворец в этом городе, который был полностью восстановлен из руин, оставленных немецко-фашистскими захватчиками.

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#путин #волонтеры #дворец #Мы вместе

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