Угрозу цунами объявили в Новой Зеландии после землетрясения

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Новой Зеландии, объявлена угроза цунами. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Новой Зеландии, объявлена угроза цунами. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Магнитуда подземных толчков составила 7,3 балла, их эпицентр находился в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал в Тихом океане на глубине десяти километров. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Незадолго до этого землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 268 километрах к юго-востоку от Рейкьявика, где проживают около 118 тысяч человек. Очаг расположился на глубине пяти километров.