В Китае намерены остановить волну разводов обязательными курсами для молодоженов

Последние 8 лет количество разводов в КНР стремительно растет, а браков становится все меньше.

Депутат Всекитайского собрания народных представителей Чэнь Айчжу намерен внести законопроект, который обязывает все пары перед свадьбой пройти государственные курсы по «обучению браку», сообщает китайское издание Global Times.

Чень заявил, что китайская молодежь «становится более открытой» в своем отношении к семье, что располагает к разводу. По убеждению депутата, руководство страны несет за это ответственность.

«Проведение добрачных тренингов должно помочь улучшить чувство ответственности людей перед семьей, побудить молодоженов быть верными в браке, а также бережно относиться к своей семье», - сказал Чень.

Сейчас в КНР наблюдается стремительный рост количества разводов в то время как все меньше молодых людей желают вступать в брак. Соответственно падает рождаемость, ситуацию не улучшило разрешение иметь двух детей на пару, которое власти Китая ввели в 2015 году.

«В Китае наблюдается постоянное резкое снижение количества браков и увеличение количества разводов за последние восемь лет, — отмечает Global Times со ссылкой на отчет исследовательского института Evergrande при университете Цинхуа. — С 2013 по 2020 год количество регистраций браков упало с рекордного максимума в 13,47 миллиона пар до 8,13 миллионов».

К декабрю китайские суды даже начали отказывать в разводе. Например, суд провинции Шэньси отклонил просьбу женщины о разводе с мужем несмотря на ее заявления о том, что муж постоянно ее избивал на протяжении последних 40 лет.

«Суд сказал ей, что она должна дорожить их совместными годами и они по-прежнему могут быть счастливой семьей», - сообщает Global Times.

Издание связывает рост количества разводов с жесткими мерами режима самоизоляции, так как многие люди были вынуждены постоянно находиться друг другом в течение долгих месяцев.