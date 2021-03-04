Хромой медведь. Что мешает «Единой России» взять большинство на выборах в ГД

У россиян накопилось много претензий в адрес депутатов Госдумы, где большинство занимает «Единая Россия».

У россиян накопилось много претензий в адрес депутатов Госдумы: даже если они принимают полезные законы, позитивно это на имидж парламента не влияет, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Граждане практически не считают нижнюю палату парламента политически самостоятельной, добавил он.

«Зато традиционно много раздражения и недовольства в адрес самих депутатов. Даже если они принимают правильные законы, особо позитивно на имидже Думы это не сказывается. Зато если уж они принимают законы, которые встречают широкое недовольство, результатом является дальнейшее снижение рейтинга», — заявил социолог в интервью «Известиям».

Нынешний состав Думы начинал работу на очень позитивном фоне, но к концу полномочий депутатов рейтинг понизился, утверждает Федоров. При этом страна переживает тройной кризис: эпидемиологический, экономический (минус 3% ВВП в прошлом году) и снижение доходов населения (на 3,5% за год).

На фоне ожиданий восстановления экономического роста и социальной справедливости новый думский состав рискует заиграть новыми красками. К тому же, на каждую из этих потребностей нашлась своя новая (или обновленная) партия с большими амбициями. А «мастодонтам» в КПРФ, ЛДПР, а главное — «Единой России», возможно, придется подвинуться.

Новые конкуренты

«Справедливая Россия», на которую электорат до недавнего времени надеялся в меньшей степени (только 5% россиян были готовы проголосовать за СР в конце ноября), намерена воскреснуть после объединения с «Патриотами России» и «За правду».

Тандем писателя Захара Прилепина и парламентария со стажем Сергея Миронова покоряет левоцентристский фланг с активной «социалкой», стоявшей на повестке дня всегда, а не только в пандемию коронавируса. В качестве конкурентного преимущества — патриотическая риторика с упором на историю страны. «Розовый» конкурент КПРФ может нанести электоральный ущерб и «Единой России», никогда не пренебрегающей левыми требованиями в программе.

Справа ЕР поджимают «Новые люди» — либеральная партия, созданная главой компании Faberlic Алексеем Нечаевым. Там рассчитывают на голоса молодежи, среднего класса и предпринимателей — бизнесмен в политике принципам не изменяет и намерен защищать малый и средний бизнес. На предпринимателей рассчитывала и ЕР, предлагая широкие меры поддержки в начале пандемии.

Партия «Зеленая Альтернатива», перехватившая незанятую экологическую нишу в политике, тоже «наступает на пятки» единороссам. Летом 2020 года ЕР объявили о проекте «Чистая страна», на который рассчитывали в рамках партийной «перезагрузки» 2018–2019 годов после просевших рейтингов ниже стабильных 30% потенциальных голосов.

Глаза разбегаются

«Единая Россия» пытается «оседлать» все политические тренды одновременно, но это не спасает ее положение. Социальная поддержка хоть и объявляется целью, однако не дотягивает до уровня решительных деклараций тех же «эсеров», требующих упразднить Пенсионный фонд России и выплачивать пенсии из бюджета.

Экологическая повестка в «ЕдРе» тоже не докручена. Казалось бы, у «Чистой страны» благие инициативы, немалые бюджеты и два года практики, но когда речь зашла о резонансном разливе топлива в Норильске прошлой весной, партия продемонстрировала холодный нейтралитет. На предложение депутата от ЕР Александра Якубовского отстранить руководство «Норникеля» на время расследования нашумевшей аварии в «Единой России» лишь сухо констатировали — «это частная позиция, а не партийная».

Помощь предпринимателям в ЕР началась «на ура». В апреле 2020-го партия ускоренно приняла пакет законов о поддержке бизнеса в пандемию. Меры для «частников» нужные: в два раза (до 15%) сокращены налоговые взносы в социальные фонды. Но подвел региональный аспект. И вот, спустя год, премьер-министр Михаил Мишустин выясняет, почему 3 тысячи предпринимателей Тувы не получили поддержку от государства в пандемию. «Шишки» летят на главную партию страны.

Неудобная социология

Конец 2020-го не утешал «Единую Россию» прогнозами. В декабре «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил о возможности сценария, при котором ЕР после выборов 2021 года получит в Госдуме всего 250 мест, а не 300, необходимых для конституционного большинства. Сообщалось, что ЕР может согласиться на коалицию с другими партиями.

При этом в январе ФОМ фиксировал парадоксальный рост рейтинга партии с 28% до 32%, но социологи так и не смогли этого внятно объяснить. По мнению политолога Ильи Гращенкова, к ЕР могли перейти «разочаровавшиеся патриоты Прилепина» после объединения «За правду» с эсерами и те, кто хотел бы видеть в ГД новые лица, но в целом доверяет «партии власти».

«В любом случае, 32% — это лучший результат ЕР с июля 2020 года, когда шла кампания по поправкам в Конституцию. Пиковое значение в 35% было пройдено в конце июня и рейтинг партии уже не возвращался к нему», — заявлял Гращенков в конце января в Telegram-канале.

К концу февраля 2021 года электоральный рейтинг снова упал. По последнему опросу ВЦИОМ, за ЕР готовы проголосовать 29,8% опрошенных, хотя в 2019 году отрезок от 31% до 35% в партии называли стабильным плато.

«Национальный электоральный рейтинг партии стабилизировался в диапазоне 31–35 процентов. Этот уровень достаточен для текущей поддержки и для старта избирательной кампании. Рейтинг не падает с осени прошлого года и является фактически плато, с которого можно стартовать», — заявлял тогда член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов.

Но одна неизменная тенденция может вытянуть ЕР на будущих выборах в сентябре. По словам главы ВЦИОМ, важнейший запрос на сегодня — запрос на стабильность, особенно после «коронакризиса», поменявшего жизнь людей. И в «правом» запросе на стабилизацию выигрывает правящая партия.

В этом есть и свой минус: обновленного багажа «Единая Россия» на парламентских выборах не предложит. Программа все та же: социалка, повышение доходов, помощь бизнесу. На фоне пусть и новых, но амбициозных партий неизменная ЕР смотрится блекло.