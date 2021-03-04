Меркель вызовут в бундестаг из-за махинаций Wirecard. Что будет с ее карьерой

Немецкую компанию обвинили в афере на €1,9 млрд. В 2019 году Меркель лоббировала ее интересы в Китае.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предстанет перед контрольным комитетом бундестага в качестве свидетеля по делу немецкой компании Wirecard. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Выступление фрау Меркель запланировано на 23 апреля. Помимо нее, как свидетелей, опросят министра финансов Олафа Шольца и министра экономики Петера Альтмайера.

«Политика Сегодня» рассказывает, как один из самых дорогостоящих финансовых концернов за несколько дней стал банкротом и как это разбирательство отразится на политической карьере Меркель.

Für die Auswüchse des Wirecard-Skandals stehen unter anderem Politiker in der Kritik. Auch die Bundeskanzlerin muss im Untersuchungsausschuss aussagen.https://t.co/gfi5uwIJy0 — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) March 3, 2021

В чем обвиняют Wirecard?

Летом 2020 года вокруг оператора электронных платежей разгорелся крупный скандал. Американская газета Financial Times вскрыла махинации компании на сумму €1,9 млрд.

Выяснилось, что средства, которые до этого указывались в финансовых отчетах организации в качестве актива, на самом деле отсутствуют. По версии следствия, суммы не было изначально — все делалось для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков.

Главу Wirecard Маркуса Брауна, подавшего в отставку, арестовали, а позднее выпустили под залог. Иначе получилось с членом совета директоров компании Яном Марсалеком, которого как раз-таки считали идейным вдохновителем всей мошеннической схемы. Он бесследно скрылся, покинув Германию. Сейчас он находится в международном розыске.

Former Wirecard boss Braun stonewalls German lawmakers' inquiry https://t.co/Jg3Rb7B0LF pic.twitter.com/JnM0yxvTVa — CNA (@ChannelNewsAsia) November 19, 2020

Впрочем, вскрытые американскими СМИ нечистоплотные схемы немецкого концерна не стали неожиданностью. Оказывается, компания частенько попадала в такого рода «грязные» истории и каждый раз ей удавалось выходить сухой из воды.

С момента своего образования в 1999 году Wirecard выступала посредником между владельцами кредитных и дебетовых карт, банками и продавцами. Однако с приходом Маркуса Брауна компания сосредоточилась на «серой» зоне интернета: оказывала услуги на порно-сайтах и в онлайн-казино. А на рынке обещала клиентам заоблачные передовые технологии.

В начале 2000-х годов ежегодный рост оборота Wirecard составлял 30 и более процентов. В 2018 году Wirecard попала в топ-30 главного биржевого индекса Германии DAX.

Однако журналисты не могли оставить в покое странные финансовые показатели концерна. Например, в 2017 году Manager-Magazin обратил внимание на €250 млн на счету Wirecard. Тогда руководство компании лишь отмахнулось, мол, рынку вся эта ситуация давно известна.

Сломить их непробиваемую броню удалось только тогда, когда делом заинтересовалось Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin). Тогда отчетность концерна попала под пристальный контроль аудиторской компания KPMG.

На деле оказалось, что Wirecard не только не обладала обещанными технологиями, предлагая клиентам вместо этого уже готовые схемы по дешевке, но и прикрывала все убытки махинациями.

При чем тут Меркель?

В 2007 году Wirecard сумела выйти на международный рынок. Сначала в Сингапуре. А в ноябре 2019 компания приобрела доли AllScore Payment Services в Пекине.

В то же самое время с визитом в Китай отправилась Меркель. Выяснилось, что политик продвигала интересы немецких компаний по выходу на рынок КНР. В их числе оказалась и Wirecard, хотя в СМИ на тот момент уже бурно обсуждались сомнения в чистоплотности компании.

Якобы замолвить словечко за концерн с плохой репутацией канцлера попросил экс-министр обороны ФРГ Карл-Теодор фон унд цу Гуттенберг, чья фирма Spitzberg Partners была партнером Wirecard.

О том, что компанию подозревают в рыночных манипуляциях, знал и Олаф Шольц. Причем еще с февраля 2019.

Мнение эксперта

Втянутая в скандал Ангела Меркель, тем не менее, сможет безболезненно завершить свою долгую политическую карьеру осенью 2021 года. На руку немецкому канцлеру сыграет ясная и открытая позиция в расследовании дела Wirecard, считает ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

«Она не уклоняется, не ищет каких-то там поводов, как это делают другие немецкие политики. Раз она выбирает такую четкую последовательную линию, значит, этот инцидент будет разрешен без скандала. Тем более, что ее позиция ясна, пряма и конкретна», — не сомневается эксперт.

Тимошенкова обратила внимание, что лидер ФРГ не избегает неприятных вопросов.

«Ее прямота означает, что ей нечего скрывать, что она объяснит свою позицию. Она понимает, что несет ответственность за то, что делала, как политик, и готова это защищать», — подытожила Тимошенкова.

Выборы в немецкий парламент пройдут 26 сентября 2021 года. На них определится не только состав бундестага, но и кабинет министров во главе с канцлером. Тогда же истечет срок правления Меркель. Наиболее вероятным преемником госпожи канцлер считается Армин Лашет, который сейчас занимает пост ведущей политической партии страны — ХДС.