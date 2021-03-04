Юшков объяснил, почему запуск «СП–2» станет неприятной потерей для Киева

Ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2» не нанесет сокрушительного удара по украинской экономике, но станет для нее причиной неприятной потери.

Ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2» не нанесет сокрушительного удара по украинской экономике, но станет для нее причиной неприятной потери.

Об этом в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» рассказал Игорь Юшков – ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, комментируя заявление, экс-министра экономики Украины Владимира Ланового о том, что украинская экономика после запуска «Северного потока – 2» может потерять три миллиарда долларов, но катастрофой для страны это не станет.

По словам эксперта-энергетика, заключенный в конце 2019 года пятилетний российско-украинский контракт на транзит газа приведет к тому, что Киев еще четыре года будет получать от «Газпрома» деньги за прокачку газа, даже если весь российский газ будет идти в Европу уже по «Северному потоку – 2».

Также Юшков напомнил, что Украина уже сейчас получает за транзит российского газа не три миллиарда долларов в год, а меньше. Три миллиарда она получала по предыдущему контракту, когда тариф за прокачку газа был меньше, а объемы транзита больше.

«С 2020 года действует новый пятилетний контракт. В 2020 году "Газпром" должен был прокачать или оплатить 65 млрд кубов. Здесь такой момент, что этот новый пятилетний контракт подразумевает жесткое условие "качай или плати", — объяснил эксперт. — Поэтому когда будет достроен "СП–2 ", Украина свои деньги не потеряет. Так как если "Газпром" вообще не будет качать газ через Украину, то все равно должен будет платить».

В 2020 году, по его словам, Россия прокачала через украинскую газотранспортную систему 54 миллиарда кубометров газа, а в 2021 году планирует прокачать от 4 до 40 миллиардов кубов.

При этом не все деньги, получаемые Украиной за транзит российского газа, идут в экономику страны, добавил Юшков. По новому контракту «Газпром» платит своему основному контрагенту – «Оператору газотранспортной системы Украины», который делится с «Нафтогазом».

«"Газпром" отдает деньги за транзит "Оператору ГТС Украины", который берет часть средств, затраченных на прокачку, обеспечение энергии и так далее, а оставшиеся деньги передает "Нафтогазу". Тот свое отщипывает и только часть возвращает государству как дивиденды. Поэтому бюджет Украины получает не три и даже не два млрд долларов, а намного меньше», — объяснил эксперт.

Таким образом экономика Украины не так сильно пострадает от потери денег за транзит аза, потому, что она и так не получает эти средства в полном объеме. Тем более, что ближайшие четыре года деньги продолжат поступать в любом случае, согласно заключенному контракту.

Украинские граждане, добавил Юшков, несут потери совсем не из-за «Северного потока – 2», а из-за действий властей, повышающих им тарифы на газ, электричество, тепло и другие коммунальные услуги.

После того, как Украина лишится транзитного российского газа, ей придется придумать новые схемы получения голубого топлива. Она либо должна будет вернуться к прямым закупкам газа у «Газпрома», но в нынешней ситуации это невозможно, либо будет покупать газ у Европы, что обернется очередным подорожанием для населения.

«И в этом плане украинским газовым компаниям очень выгодно работать. Потому что они всегда повышают тарифы, говорят, что в Европе газ подорожал. Но когда в Европе газ дешевеет, они тарифы не снижают, — рассказал Игорь Юшков. — А также надо помнить, что Украина из потребляемого газа 2/3 добывает сама на своей территории, и он гораздо дешевле, чем импортный. Но они весь газ продают, как будто он закупается в Европе».

Напомним ранее страны Балтии дали понять, что не поддерживают призывы украинского и польского президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды сплотиться в борьбе против запуска «Северного потока – 2», так как они не получают никакой прямой выгоды от противодействия этому проекту.