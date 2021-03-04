«Коммунисты России» раскритиковали пиар вождей на плакате с Невским

КПРФ выпустила в Волгограде календарики к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, связав его с именами Ленина и Сталина.

В партии «Коммунисты России» не оценили креатив идеологических собратьев из КПРФ в Волгограде, которые весьма оригинально решили отметить 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.

Волгоградцам раздают календарики, на которых изображен Невский со взором, устремленным к небу и рукой на сердце, в левом углу — логотип КПРФ, в правом — лозунг «Ленин! Сталин! Победа!».

Секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович уверен, что Ленин и Сталин не нуждаются «в пиаре» с помощью канонизированного князя. В интервью «Политике Сегодня» Малинкович заявил, что советские «отцы коммунизма» сделали для России в разы больше, чем Невский, который жил в другой исторической эпохе.

«При чем тут коммунисты и Александр Невский? Пусть его наши власти пропагандируют, мы положительно к этому отнесемся, но у нас есть наше – то, что привнесли в нашу жизнь коммунисты, и это не только Ленин и Сталин. Поэтому я своим товарищам из КПРФ по-дружески советую не пытаться использовать историческую реальность, которая непосредственно к коммунистам не имеет отношения <...> Конечно, я понимаю, они [КПРФ] хотели, как лучше, но получилось не очень», – прокомментировал Малинкович.

Он считает, что календари могут вызвать путаницу в головах незнающих историю людей. Например, кто-то может подумать, что на изображении красуется не Александр Невский, а Ленин «в рыцарском шлеме», допустил Малинкович. Выход из этой ситуации, по мнению коммуниста, только один.

«Просто другой календарь надо выпустить, у нас поучиться – мы эпохи исторические никогда не путаем», – заключил представитель партии «Коммунисты России».

И предложил название «Цари государства – патриоты отечества». Вместо Ленина и Сталина в таком календаре можно было бы изобразить российских правителей, которых «коммунисты любят»: Петра I и Екатерину Великую.