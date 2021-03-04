Следователи выясняют роль журналиста Дениса Короткова в ИГ

Журналист "Новой Газеты" Денис Коротков подозревается в связях с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", следователи выясняют его роль в ней.

Журналист "Новой Газеты" Денис Коротков подозревается в связях с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", следователи выясняют его роль в ней.

Уголовный кодекс РФ за преступления, связанные с терроризмом, предполагает самые суровые наказания — вплоть до пожизненного заключения. Учитывая и серьезность преступления, в котором подозревается Денис Коротков, и суровость наказания, следует ожидать, что следствие по этому делу не будет быстрым. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с корреспондентом информационного портала "НьюИнформ" перечислил возможные роли подозреваемого в террористической организации.

"То ли это — информационное прикрытие, то ли он посредник, то ли предоставлял информацию, то ли просто предатель", — сказал он.

Федоров подчеркнул, что конкретный ответ на этот вопрос даст следствие. Он одобрил сам факт проведения такого расследования, поскольку считает это признаком того, что Россия защищает свои интересы и борется с теми, кто на них покушается. Вопрос о возбуждении уголовного дела против Короткова будет решен, когда следствие соберет достаточное количество материала.